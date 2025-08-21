Orman yangınında küle dönmüştü: Doğa kendini yenilemeye başladı

Haberin Devamı

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde 30 Haziran tarihinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü.

Yangının ardından yaklaşık 50 gün sonra ormanlık alan, yeşeren fidanlarla kendini yenilemeye başladı. Yangında binlerce yanan ağaçların köklerinden yeşeren fidanlar dikkat çekerken vatandaş Emre Erbaş, yeşeren fidanların yanan ağaçların köklerinden çıktığını ve yağmurlarla birlikte daha çok büyüyeceğini söyledi.

Yanan ağaçların köklerinden yeşeren fidanların zamanla ormanı eski haline döndüreceğini söyleyen vatandaş Emre Erbaş, "Karaali Mahallesi'nde ziyaret tarafındayız. Burada yaklaşık 2 ay önce yangın çıktı ve birçok ağaç yanarak kül oldu. Yangın 2 gün boyunca sürdü ve soğutma çalışmalarıyla beraber daha fazla uzun sürdü. Yangında çok şükür can kaybımız olmadı ama bayağı bir maddi zararımız oldu. Yangın çıkan yerlerde yavaş yavaş bazı ağaçlar yeşermeye başladı.

Yağmur yağdığı zaman tekrardan yeşerme ihtimali daha fazla artacak. Biz buraya geldiğimizde yeşeren ağaçları gördük. Yağmur yağsa umarım bu ağaçlar küllerinden temizlenmiş olur hem de doğa eski haline dönmüş olur. Yeşeren fidanlar yanan ağaçların köklerinden çıkıyor. Yağmurlarla birlikte daha çok büyüyeceğine inanıyorum. İnşallah da öyle olur. Biz müdahale etmediğimiz sürece aslında doğa kendini bir şekilde yeniliyor. Bu yüzden daha çok dikkatli olmalıyız. Ormanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla gelecek nesillere düzgün bir şekilde aktarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.