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Orman yangınında korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü

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#Orman Yangını#Hatay#Ekskavatör
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:50

Hatay'da 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sırasında ekskavatörü ile alevlerin arasında kalan operatörün, panik halinde hızla bölgeden uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı.

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Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde 30 Haziran'da başlayıp, çevresindeki 3 mahalleye daha sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle dün kontrol altına alındı. Söndüre çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangının önünün kesilmesi için vatandaşlar kendilerine ait araçlarıyla müdahaleye katıldı. Bu sırada yol açma çalışmalarına desteğe gelen ekskavatör operatörü Furkan Ulaş, alevlerin arasında kaldı.

Orman yangınında korku dolu anlar Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü

Rüzgarın yön değiştirmesiyle paniğe kapılan Ulaş, aracıyla hızla uzaklaşarak ölümden döndü. Panik anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Orman yangınında korku dolu anlar Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü

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#Orman Yangını#Hatay#Ekskavatör

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