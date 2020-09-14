Orman yangınında karacanın alevlerden kaçma anı kamerada

İlçede 5 Eylül'de başlayan ve Batıayaz, Yaylıca, Yaylacık ve Seldiren mahallelerini etkisi altına alan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı. Hatay Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Okan Ürker, yangında, orman varlığı kaybının yanı sıra yaban hayatının da ciddi biçimde etkilendiğini belirtti. Dr. Okan Ürker, dernek temsilcilerinin yangın sahasındaki incelemeleri sırasında kameraya yansıyan görüntülerde bir karacanın yangın sahasından can havliyle uzaklaşmaya çalışmasının da buna örnek olacağını dile getirdi. Ürker, vatandaşların yangın sonrası arazinin imara açılması gibi şehir efsanelerine itibar etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.