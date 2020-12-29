Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi

Çatalpınar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale için Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen takviye ekibinin başında yer alan Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, incelemeler sırasında aniden fenalaştı. Bölgede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Kostakoğlu, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kostakoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



TÖRENLE UĞURLANDI



Kostakoğlu için Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ormancılar, Kostakoğlu’nun çalışma arkadaşları, yakınları katıldı. Kostakoğlu’nun eşi Özlet Kostakoğlu ile diğer aile fertleri, törende taziyeleri kabul etti.



Bölge Müdürlüğü'nde salgın tedbirlerine uygun kılınan namazın ardından Kostakoğlu’nun cenazesi götürüldüğü merkez Çiçekli köyünde toprağa verildi.