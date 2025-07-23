Orman yangınında alevden hortum

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde pazar günü 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, pazartesi günü akşam saatlerine doğru havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak ters esen sert rüzgârla alevler tekrar büyüdü ve kısa sürede Bilecik’in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Gece boyunca alevler yayılmaya devam etti. Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma dernekleri üyeleri gece boyunca yangına müdahale etti.



KÖYLER BOŞALDI 3 EV YANDI



Önceki gün tedbir amacıyla tahliye edilen Geyve’nin Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etti. Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yandı. Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü çevresinde etkili olan orman yangını daha sonra Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerini de tehdit etti. Bilecik Valiliği, ormandan gelecek yangın tehlikesi nedeniyle Osmaneli ilçesindeki Kızılöz, Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerine tahliye kararı verdi. Köylüler, önce hayvanlarını daha sonra ise yanlarına aldıkları eşyaları güvenli bölgelere taşıdı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezine kadar ulaştı. Rüzgârla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü. Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.



GENEL MÜDÜR PAYLAŞTI



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ise yangının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve ‘alev hortumu’ oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey paylaşımında, “Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız” dedi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de, “Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ama tek sevindirici tarafı can kaybımız yok” bilgisini verdi.



MÜDÜR VE EKİBİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü. Alevlerin ilerlediği Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tahliye edildi. Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in de aralarında bulunduğu müdahale ekibi ve bir iş makinesi, alevlerin arasından kurtarıldı.



KÖYLÜDEN ‘YANGIN NÖBETİ’



Bilecik’te boşaltılan köylerde bazı vatandaşlar yangın nöbeti tutmaya başladı. Özellikle köyle sınır olan ve yangın sınırı olarak görülen noktalarda su tankerli traktörleriyle bekleyen vatandaşlar, görülen en ufak alevlere bile müdahale ederek köylerini koruyor.

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