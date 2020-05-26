Orman yangÄ±nÄ±nda 80 dÃ¶nÃ¼m muz serasÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼

AkÅŸam saatlerinde Tekeli Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alandan alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶renler, durumu yetkililere bildirdi. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle hÄ±zla bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n, ormanlÄ±k alanÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki muz seralarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±. Ekiplerin uzun sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Mahalle sakinleri, yangÄ±nÄ±n enerji nakil hatlarÄ±nÄ±n rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle birbirlerine Ã§arpÄ±p, kÄ±vÄ±lcÄ±m Ã§Ä±karmasÄ± sonucu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nda 10 hektarlÄ±k kÄ±zÄ±lÃ§am alanÄ± ile 80 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k muz serasÄ±Â zarar gÃ¶rdÃ¼.

AlevlerdenÂ kendi serasÄ±nÄ±n daÂ zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtenÂ Anamur BozyazÄ± Ziraat OdasÄ± Meclis Ãœyesi Ali Ak, yangÄ±nÄ±n elektrik hatlarÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. YangÄ±ndan dolayÄ± serasÄ±ndaki yeÅŸil muzlarÄ±n, karardÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aktaran Ã¼retici Feyzi Zeytin, zararÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ve yardÄ±m beklediÄŸini dile getirdi.

Ãœreticileri sigorta yaptÄ±rmalarÄ± konusunda uyaran Anamur BozyazÄ± Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet Åžeref GÃ¼mÃ¼ÅŸ, yangÄ±nda bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶ren muz seralarÄ±nÄ±n, enerji verilmemesi nedeniyle sulanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zararÄ±n asÄ±l boyutunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gerÃ§ekÂ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi. YangÄ±ndan, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l doÄŸum yapacak olan muz fidelerinin de zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, zarara uÄŸrayan oda Ã¼yesi sera sahiplerinin enerji Ã¼retim ve daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi hakkÄ±nda dava aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â