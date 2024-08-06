Orman yangınında yolu açan dozer devrildi, operatör yaşamını yitirdi

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Hafik ilçesi Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesindeki ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 13 saat süren çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yangında Yusuf Mengeş'in yol açmak için kullandığı dozer, operatörün kontrolünden çıkıp dereye devrildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mengeş'in dereden çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Sivas'a götürüldü. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.