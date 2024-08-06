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Orman yangınında yolu açan dozer devrildi, operatör yaşamını yitirdi

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#Orman Yangını#Yangın#Sivas
Orman yangınında yolu açan dozer devrildi, operatör yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:16

Sivas'ta dün gece çıkan ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınında, yolu açan dozerin dereye devrilmesi sonucu, operatör Yusuf Mengeş (47), hayatını kaybetti.

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Hafik ilçesi Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesindeki ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman yangınında yolu açan dozer devrildi, operatör yaşamını yitirdi

Ekiplerin yaklaşık 13 saat süren çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yangında Yusuf Mengeş'in yol açmak için kullandığı dozer, operatörün kontrolünden çıkıp dereye devrildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mengeş'in dereden çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Sivas'a götürüldü. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. 

Orman yangınında yolu açan dozer devrildi, operatör yaşamını yitirdi

Orman yangınında yolu açan dozer devrildi, operatör yaşamını yitirdi

 

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#Orman Yangını#Yangın#Sivas

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