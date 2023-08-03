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Orman yangınına keçiboynuzlu önlem

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#Orman Yangını#Keçiboynuzu #Hamide Gübbük
Orman yangınına keçiboynuzlu önlem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Orman yangınlarına karşı Prof. Dr. Hamide Gübbük’ten keçiboynuzu ağacı önerisi geldi. Prof. Dr. Gübbük, yangına dayanıklı keçiboynuzu ağacının ormanlara set olarak dikilebileceğini söyledi.

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarım komisyonu ve üniversitelerin işbirliğiyle uluslararası katılımla yarın düzenlenecek keçiboynuzu çalıştayında, özellikle Akdeniz bölgesinde son yıllarda birbiri ardına yaşanan orman yangınlarında geniş alanların zarar görmesi nedeniyle keçiboynuzu ağacının yangına dayanıklılığı ele alınacak. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamide Gübbük, ormanlarda sınır hatları olarak keçiboynuzu ağacının dikilmesinin, yangının geniş alanlarda etkili olmasının önüne geçebileceğini söyledi.

MANAVGAT’TA KULLANILDI
Prof. Dr. Gübbük, 2 yıl önce yanan Manavgat Taşağıl ormanında bir çalışma yürüttüklerini, keçiboynuzu ağacını set bitkisi olarak kullandıklarını belirterek, "Yangının bir yerden, başka bir yere ulaşmasını önlüyor. Çamla birlikte aralarına bu ağaçları dikmemiz avantajlı olur. Yangın anında zamanla yarışıyoruz. Set bitkisi olarak bu ağaçtan faydalanacağız. Bu tür, kuraklığa dayanıklı. Su sorunu olan yerlerde alternatif ürün ve sanayi ile entegre bir ürün olması önemli" dedi.

 

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#Orman Yangını#Keçiboynuzu #Hamide Gübbük

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