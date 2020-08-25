Orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı

Gölcük Halıdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

'SÖNDÜREMEYİNCE KORKUP KAÇTIM'

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede evleri ve bahçeleri bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Polis, alınan ifadeler ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, bahçesindeki otları temizlerken yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp A.’yı ‘taksirle yangına sebep olma’ suçundan gözaltına alarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Gözaltına alınan Eyüp A., ilk ifadesinde, yangının bahçesinde uyuduğu sırada, sepetinde bulunan çakmağın yere düşerek, sıcaktan patlaması nedeniyle çıktığını söyledi. Eyüp A. ifadesinin devamında ise alevlerin bir anda büyüdüğünü söyleyerek, "Bir anda yangın büyüdü ve yangını gördüm, söndürmeye çalıştım. Ancak söndüremedim ve yangın daha da büyüdüğü için korkup kaçtım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan Eyüp A., daha sonra serbest bırakıldı.