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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 00:46 | Son Güncelleme:

Orman yangını çıkarmıştı! Gözaltına alındı

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Maltepe'de ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi.

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