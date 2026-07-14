Orman yangını 14.5 saatte söndürüldü

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Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 215 personelle müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu. Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan mücadelesi sabah saatlerine kadar sürdü. Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın 14.5 saatlik çaba sonucu dün 09.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları gün boyu sürerken; Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde ise otluk alanda dün 10.00 sıralarında çıkıp makiliğe sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale sonucu 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdü.