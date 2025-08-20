Orman yandÄ± ceviz bahÃ§esi yanmadÄ± GÃ¶renler hayrete dÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

Gelibolu ilÃ§esi Tayfur ve CumalÄ± kÃ¶yÃ¼ arasÄ±ndaki ormanda 16 AÄŸustos saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±.Â Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã‡anakkale Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. YangÄ±n, havadan ve karadan yapÄ±lan mÃ¼dahaleyle 18 AÄŸustosâ€™ta saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nda Eceabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± KumkÃ¶y kÃ¶yÃ¼nde, sahibi tarafÄ±ndan Ã§evresindeki otlar temizlenen ceviz bahÃ§esi alevlerden etkilendi. BahÃ§e, dronla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Eceabat'a baÄŸlÄ± KumkÃ¶y'de ailesiyle 30 dÃ¶nÃ¼m alanda ceviz Ã¼retimi yapan Ahmet Diksin'in arazisi de yangÄ±ndan Ã§ok az etkilendi. Diksin, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ceviz bahÃ§esine 8 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k emek verdiklerini, bahÃ§eyi korumak iÃ§in sÃ¼rekli sÃ¼rÃ¼m yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve aÄŸaÃ§larÄ±n bakÄ±mlarÄ±nÄ± dÃ¼zenli olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.

Â â€œHEM Ã‡ALIÅžTIÄžIMIZ Ä°Ã‡Ä°N HEM DE ALLAH'IN TAKDÄ°RÄ°"

AmcasÄ± ile babasÄ±nÄ±n, yangÄ±n haberini alÄ±r almaz kÃ¶ye geldiklerini anlatan Diksin, "ArazÃ¶zlerle bahÃ§eyi Ã§evirdiler. DÃ¼zenli bakÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in korumuÅŸ olduk bÃ¶lgeyi. Alevler, sÃ¼rÃ¼lmeyen ve bakÄ±msÄ±z olan yerleri tutuÅŸturdu. Hem Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in hem de Allah'Ä±n takdiri, bu taraflara sirayet etmedi yangÄ±n. Bu da emek vermekle, Ã§alÄ±ÅŸmakla alakalÄ± bir ÅŸey. HÄ±zlÄ± ÅŸekilde mÃ¼dahale edildiÄŸi iÃ§in de bÃ¶lge korunmuÅŸ oldu." diye konuÅŸtu.

120 KÃ–K CEVÄ°Z AÄžACI YANMADI

BahÃ§ede 120 ceviz aÄŸacÄ± bulunduÄŸunu ifade eden Diksin, "ZamanÄ±nda yetiÅŸilmeseydi ve dÃ¼zenli bakÄ±m yapmÄ±ÅŸ olmasaydÄ±k bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayacaktÄ±k. Alevler arka taraftaki aÄŸaÃ§larÄ±n bir kÄ±smÄ±na Ã§ok yaklaÅŸmÄ±ÅŸ ve kurutmuÅŸ. Ä°nsan en Ã§ok da verdiÄŸi emeÄŸe Ã¼zÃ¼lÃ¼yor. AÄŸaÃ§lar tamamen bÃ¼yÃ¼mediÄŸi iÃ§in henÃ¼z Ã§ok fazla verim alamÄ±yoruz ama 700-800 kilograma yakÄ±n verim bekliyoruz." dedi.

