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Gündem
Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

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Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren şüphelilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları iddia edilen 4 şüphelilerin gözaltı süresi, 4 gün uzatıldı. Şüphelilerin aileleri de ifade vermek üzere emniyete çağırıldı.

Silvan yolu kenarında, Kent Ormanı yolu girişindeki köprünün altında pazartesi akşamı yangın çıktı. Kuru otların tutuştuğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 araçla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Polis, ormanlık alana sıçramadan önlenen yangını çıkardığı ileri sürülen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelilerin gözaltı süreleri 4 gün uzatılırken, aileleri de ifade vermek üzere emniyete çağırıldı.

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