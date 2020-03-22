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Gündem
Selçuk Şamiloğlu/İSTANBUL
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Orman ve parklarda mangal yasağı

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Orman ve parklarda mangal yasağı
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Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, koronavirus salgınına karşı, mangal yasağını devreye aldı. Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, “Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır” açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sahiller ile park ve bahçelerde mangal yasağı bulunuyor.

VATANDAŞLAR ‘Evde kal’ uyarılarına rağmen, önceki gün İstanbul’un mesire yerlerine akın etmiş, mangal yakıp piknik yapmıştı. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bu görüntüler üzerine milli park, orman ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yasağı getirdi. Ancak yasak piknikçilere engel olmadı. Havanın da güzel olmasıyla binlerce kişi Belgrad Ormanı’na akın etti. Ormanın girişindeki gişelerin önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Otopark alanının da araçlarla hınca hınç dolu olduğu gözlendi.

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR 

Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve güvenli mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenler de güvenli mesafe kuralına uymadı.

Ormana yürüyüşe geldiğini belirten 67 yaşındaki Bahri Yurttaş, “Ben 1 saat çıkıyorum evden, 1 saat sonra eve gidiyorum. Sürekli evde kalmadığım için virüs korkutmuyor. Eldivenim maskem her şeyim var. Hava güneşli diye takmadım” dedi. 

ZABITA UYARDI

Eyüp Sultan Belediyesi, Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri’nde araçlarla anons yaparak mangal yakan ve piknik yapan vatandaşları uyardı. Ayrıca görevli memurlar vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yaparak bilgilendirmede bulundu.

SAHİLLER DE DOLUYDU

İstanbul’un tüm sahil boyları da normal günlerdeki gibi vatandaşlarla doluydu. Salacak sahilde yürüyüş yapan Ali Güler, “45 dakika yürüyüşümüzü yaptık, hiçbir yere dokunmadan önlemimizi de aldık. Kolonyamızı mendilimizi aldık. Uzak yürüyoruz herkesten. Evimize gidince duşumuzu da alacağız” dedi. Koşu yapan Ali Atak ise “Önlem aldık, hava güzel spor yapıp evimize döneceğiz” diye konuştu.

Caddebostan sahilinde de bazı vatandaşlar spor yaparken, bazıları da çimenlerde oturdu. Bebek, Tarabya ve Ortaköy de vatandaşlarla doldu taştı. Kimi balık tutarken, kimi sahilde yürümeyi tercih etti.

Orman ve parklarda mangal yasağı

YASAK HER YERDE DELİNDİ

VATANDAŞLAR sadece İstanbul’da değil, yurdun pek çok yerinde de pikniknikteydi. Antalya-Kemer Yolu üzerindeki Topçam ve Sarısu mesire alanları yoğundu. Vatandaşların bir kısmı mangal yasağından haberdar olmadıklarını söyledi. Piknikçilerden Fatma Hozan, işine bir süre ara verdiğini söyledi. Bu nedenle evinden uzun süredir dışarı çıkmadıklarını kaydeden Hozan, "Dışarı çıkmak için nereye gideriz diye düşündük, buraya geldik, ama gördük ki herkes bizim gibi düşünmüş. Sıkıldık artık evden. Denize, sahile ve mesire alanına gidelim dedik. Normalde hafta içi dışarı çıkmıyorum" diye konuştu.

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