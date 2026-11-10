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Orman ve Hazine arazilerini parselleyip 138 milyon liralık vurgun yaptılar: 21 şüpheli yakalandı

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#Muğla#Kamuya Ait Arazileri#Dolandırıcılık Şebekesi
Orman ve Hazine arazilerini parselleyip 138 milyon liralık vurgun yaptılar: 21 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 15:00

Muğla'da kamunun arazilerini usulsüz yöntemlerle bölüp satan organize dolandırıcılık şebekesi jandarmanın sabah operasyonuyla çökertildi. 45 kişiyi mağdur eden şebekeye yönelik Köyceğiz merkezli yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 zanlının işlemleri sürüyor.

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Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak, satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

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#Muğla#Kamuya Ait Arazileri#Dolandırıcılık Şebekesi

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