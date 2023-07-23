Orman teröristi öldürüldü: Ciğerlerimizi o yaktırmıştı

Haberin Devamı

MİT 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan Muğla, Mersin ve Hatay’da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına neden olan eylemlerin talimatının PKK’nın sözde Türkiye sorumlusu “Özgür Şoreş” kod adlı Özgür Alparslan’ın verdiğini belirledi. Türkiye’de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında da bulunduğu belirlenen Alparslan, MİT’in saha ajanları tarafından yakın takibe alındı.

YENİ EYLEM YAPACAKTI

Adım adım izlenen Özgür Alparslan’ın, PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğu belirlendi. Bu amaçla Türkiye’ye patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalışan teröristin aynı zamanda eylemleri bizzat planladığı, yönettiği de ortaya çıktı. Irak’ın Gare alanından yeni eylemler için ayrılan Alparslan’a yönelik nefes kesen takip başladı. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusundan uygun zaman ve alanda operasyon için düğmeye basıldı. MİT’in operasyonel ekibi, yaptığı nokta operasyonla Özgür Alparslan ve yanında bulunan eylemlerde kullanacağı PKK’lılar etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

BAŞINA 2 MİLYON LİRA ÖDÜL VARDI

Türkiye’ye örgüt mensupları ile silah-mühimmat, bomba düzeneklerinin aktarılmasından sorumlu oan ve metropollerdeki eylemleri planlayan Alparslan, terörden arananlar listesinin “Yeşil” kategorisindeydi ve başına 2 milyon lira ödül konulmuştu.

5 PKK’LI ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina’da tespit edilen 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek” denildi.(DHA)