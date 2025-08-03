Orman şehidinin diploması ailesine verildi

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Rektör Ünal, aileye yaptığı ziyarette, “Bu vatan hepimizin. Vatana sahip çıkmak yolunda kendi canını, canlar kurtarılsın diye feda eden bir evlat için buradayız. Bu evlatlarımızın hakkı ödenmez. Ne kadar hayırlı bir evlat yetiştirdiniz bugün görüyoruz. Allah sizden razı olsun” dedi.

‘OĞLUM PIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUKTU’

Şehidin babası Tekin Sarıyıldız, oğlunun hayallerini ve gönüllü çalışmalarını anlattı. Eşi Reyhan’ın oğulları üzerinde çok emeği olduğunu belirten Sarıyıldız, şunları söyledi: “Diploma hayali yarım kalmıştı. Oğlum, çok zeki ve pırlanta gibi bir çocuktu. Bir tek Enes değil, bütün arkadaşları pırlanta gibi çok zeki ve çok özel çocuklardı. Allah, benim oğlumu AKUT için dünyaya getirmiş. Hep söylüyordum ‘Burası senin babaevin, AKUT kendi evin’ diye. O kadar benimsemişti, çok seviyordu. Oğlum vatanını çok severdi, vatan şehididir o, ayrıca dünya ve sevgi şehidi.”

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Ekin Enes Sarıyıldız