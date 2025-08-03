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Orman şehidinin diploması ailesine verildi

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#Diploma#AKUT Gönüllüsü#Tekin Enes Sarıydı
Orman şehidinin diploması ailesine verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

ESKİŞEHİR’deki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız’ın (24) mezun olduğu okuldan alamadığı diploması, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Ankara’daki ailesine teslim edildi.

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Rektör Ünal, aileye yaptığı ziyarette, “Bu vatan hepimizin. Vatana sahip çıkmak yolunda kendi canını, canlar kurtarılsın diye feda eden bir evlat için buradayız. Bu evlatlarımızın hakkı ödenmez. Ne kadar hayırlı bir evlat yetiştirdiniz bugün görüyoruz. Allah sizden razı olsun” dedi.

‘OĞLUM PIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUKTU’

Şehidin babası Tekin Sarıyıldız, oğlunun hayallerini ve gönüllü çalışmalarını anlattı. Eşi Reyhan’ın oğulları üzerinde çok emeği olduğunu belirten Sarıyıldız, şunları söyledi: “Diploma hayali yarım kalmıştı. Oğlum, çok zeki ve pırlanta gibi bir çocuktu. Bir tek Enes değil, bütün arkadaşları pırlanta gibi çok zeki ve çok özel çocuklardı. Allah, benim oğlumu AKUT için dünyaya getirmiş. Hep söylüyordum ‘Burası senin babaevin, AKUT kendi evin’ diye. O kadar benimsemişti, çok seviyordu. Oğlum vatanını çok severdi, vatan şehididir o, ayrıca dünya ve sevgi şehidi.”  

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Orman şehidinin diploması ailesine verildi

Ekin Enes Sarıyıldız

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#Diploma#AKUT Gönüllüsü#Tekin Enes Sarıydı

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