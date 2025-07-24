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Orman şehidi AKUT gönüllülerine veda

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#Yangın#Şehit#Cenaze
Orman şehidi AKUT gönüllülerine veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 17:10

Eskişehir yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsünün cenazeleri, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camiisi'ne getirildi.

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen tören için konvoy halinde camiye götürüldü.

Orman şehidi AKUT gönüllülerine veda

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. 

Orman şehidi AKUT gönüllülerine veda

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit olmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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#Yangın#Şehit#Cenaze

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