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Orman şeflerine dron eğitimi

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#Tokat#Erbaa#Dron Eğitimi
Orman şeflerine dron eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Tokat’ın Erbaa ilçesinde orman işletme şeflerine yönelik dron eğitimi düzenlendi.

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Yangınların erken tespitinde, söndürülmesinde ve haritalanmasında büyük rol oynayan dronların kullanılmasına yönelik eğitimin görüntülerini Amasya Orman Bölge Müdürlüğü paylaştı. Yangın esnasında meydana gelen duman ve sis kaynaklı gözle görülen alanların son derece kısıtlı olabileceğine işaret eden Erbaa Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı, yangın alanın ve alev yoğunluğunun tespiti, müdahale noktalarının belirlenmesi, yer ekiplerinin sevk edilmesinde dronlar aracılığıyla elde edilen verilerin önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Yazıcı, “Muhtemel yangın durumları için personelimizin hareket kabiliyetini güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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#Tokat#Erbaa#Dron Eğitimi

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