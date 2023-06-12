‘Orman Okulu’na tebrik

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Okulda çocuklara organik üretim, sıfır atık hareketi, ekolojik yaşam ve doğa sevgisi gibi konuların uygulamalı olarak anlatıldığını belirten Erdoğan, çevre projelerinin artmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Yeşilin içinde bir okul... Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi’ni tebrik ediyorum. @samsuncanikbld Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, #SıfırAtık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor. Çocuklarımız için büyük bir kazanım olarak gördüğüm çevre projelerinin katlanarak artmasını diliyorum“ dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında okula ilişkin görüntülere de yer verdi.