×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Orman Okulu’na tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Orman Okulu#Canik Belediyesi
‘Orman Okulu’na tebrik
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Canik Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Orman Okulu’ projesini sosyal medya hesabından tebrik etti.

Haberin Devamı

Okulda çocuklara organik üretim, sıfır atık hareketi, ekolojik yaşam ve doğa sevgisi gibi konuların uygulamalı olarak anlatıldığını belirten Erdoğan, çevre projelerinin artmasını diledi.

‘Orman Okulu’na tebrik

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Yeşilin içinde bir okul... Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi’ni tebrik ediyorum. @samsuncanikbld Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, #SıfırAtık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor. Çocuklarımız için büyük bir kazanım olarak gördüğüm çevre projelerinin katlanarak artmasını diliyorum“ dedi.

Haberin Devamı

‘Orman Okulu’na tebrik

Emine Erdoğan, paylaşımında okula ilişkin görüntülere de yer verdi.

‘Orman Okulu’na tebrik

‘Orman Okulu’na tebrik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Orman Okulu#Canik Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema