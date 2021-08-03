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Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Orman Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Orman Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Orman Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Orman MühendisliğiSAY80274,04019328.789
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY50269,44759344.835
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY25263,52260367.245
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY40262,42226371.613
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY80258,58696387.044
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY30256,53033395.903
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY30256,43317396.307
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY30254,70369403.751
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY20253,47530409.307
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY30250,84605421.432
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY20249,96303425.621
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Orman MühendisliğiSAY30243,37318458.790

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