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Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Orman Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Orman Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Orman Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|80
|274,04019
|328.789
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|50
|269,44759
|344.835
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|25
|263,52260
|367.245
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|40
|262,42226
|371.613
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|80
|258,58696
|387.044
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|256,53033
|395.903
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|256,43317
|396.307
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|254,70369
|403.751
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|20
|253,47530
|409.307
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|250,84605
|421.432
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|20
|249,96303
|425.621
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|30
|243,37318
|458.790