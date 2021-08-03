Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Orman Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Orman Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 80 274,04019 328.789 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 50 269,44759 344.835 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 25 263,52260 367.245 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 40 262,42226 371.613 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 80 258,58696 387.044 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 30 256,53033 395.903 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 30 256,43317 396.307 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 30 254,70369 403.751 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 20 253,47530 409.307 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 30 250,84605 421.432 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 20 249,96303 425.621 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 30 243,37318 458.790

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