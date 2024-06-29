Orman müdüründen öneri: Ateşsiz piknik

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Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 dereceyi görmesi ile orman yangınları riski artarken, bölgede geçen yıllarda meydana gelen yangınlarda binlerce hektar alan alevlere teslim oldu. Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, halkı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Orman yangınlarının acı sonuçlar doğurduğunu belirten Ataş, orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istedi.

Özellikle piknikçileri uyaran Ataş, “Yangın sezonu başladı. Mayıs ayı bu yıl biraz sıcak geçti, haziran ayı daha da sıcak geçiyor. Yangın sezonu daha da erken başladı. Vatandaşlarımızdan bu dönemde daha dikkatli olmalarını, orman yangınlarına sebebiyet vermemelerini rica ediyoruz. Sonu facia ile bitebiliyor. Ormanlarımızı, canlarımızı kaybediyoruz. Vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Eğer bunu sağlayamıyorlarsa yaktıkları ateşi söndürmeden bulundukları yerden ayrılmasınlar. Herhangi bir yangın şüphesinde vatandaşlarımızın ALO 112’yi arayıp yangın ihbarında bulunmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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İŞTE FACİA BUNLARLA GELİYOR

Türkiye’nin 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanına sahip kenti Antalya’da havanın ısınmasıyla yangınların önlenmesine yönelik tedbirler artırılmıştı. Yüzölçümünün yüzde 57’si ormanlardan oluşan Antalya’da yüzde 90’ı ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yaşanan yangınların önlenmesi amacıyla valilik tarafından 7 Haziran’da ‘Orman Yangınlarının Önlenmesi’ konulu genelge yayımlanmıştı. Genelgede, orman ve 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde, yanıcı madde kullanımı yasaklanmıştı.

Yasak olmasına rağmen ağaçların yakınında taşlarla mangal alanı oluşturup ateş yakanların, piknik bittikten sonra atıklarını bıraktığı görüldü. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı bölgede, duyarsız kişilerin plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakması dikkat çekti. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve kırıklarının bölgede yayıldığı gözlendi.

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CİĞERLERİMİZ YİNE YANDI

Memleketin dört bir yanında dün yangın çıktı. Tekirdağ’da 600 dönüm tarım alanı zarar gördü. Bursa’da buğday tarlalarının üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosu koparak ekinleri tutuşturdu. Yangında 60 dönüm alan zarar gördü. Diyarbakır’da hasadı yapılmış tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 500 dönüm alan kül oldu. Sinop’ta 35 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Kastamonu’da çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Ankara Polatlı’da 100 dönümlük buğday tarlası küle döndü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir’de arazide çıkan yangın kısa sürede rüzgârın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel gönderildi. Adıyaman Gerger’de sebebi bilinmeyen ve kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri ile Diyarbakır ve Hatay’dan gelen 3 helikopter sevk edildi. İstanbul Silivri’de dün anız yangını çıktı. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan da müdahale edilen yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.