Orman müdürü şehit oldu... Bergama’dan acı haber

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İZMİR’in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda önceki gün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibiyle havadan ve karadan müdahale edildi. Gece boyunca karadan müdahaleler devam etti. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangına dün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başlatıldı. Yangın dün 15.00 sıralarında, başladıktan 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangına müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş (41) yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu iyice ağırlaşan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Dönertaş için Karşıyaka ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Meltem Dönertaş, törende “Canıyla başıyla 7/24 bu vatan için hizmet etti. Rabbim mekanını cennet etsin, biz ona doyamadık” dedi. Dönertaş, bugün Manisa Demirci’deki Durhasan Camisi’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Dönertaş için taziye mesajı yayınladı.

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FOÇA’DA YANGIN

İzmir’in Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. İzmir’e olan uçuşlar da başka havalimanlarına yönlendirildi. Uçuşlar, saat 21.30’da normale döndü.

Bir kişi köpeği yangından böyle kurtardı.