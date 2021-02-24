Orman katili terörist SİHA ile etkisiz

Hatay’ın Belen ilçesinde geçen yıl 9 Ekim’de 15 ayrı noktada çıkan, rüzgârın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangında, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 işyeri, 8 fabrika, 4 araç yandı, 70 vatandaş yangından etkilendi. Ormanlık alandaki çok sayıda hayvan da öldü.

AMANOS ÖRGÜTLENMESİ

İhbarlar ve bazı görgü tanıklarının ifadeleri sonucu yangında sabotaj ve kasıt ihtimalini değerlendiren adli ve idari birimler, bölgede çalışma başlatarak bazı kişileri gözaltına almıştı. Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarının yangınların ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etmesi ve daha önce çıkan bazı yangınları da bu örgütün üstlenmesi üzerine istihbarat birimleri harekete geçmiş, terör örgütü PKK’nın Amanos Dağları’ndaki örgütlenmesine yönelik operasyonlara hız verilmişti. Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT, Türkiye’deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin ‘Demhat Sperti’ kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi. Taşkın, Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye’den patlayıcı aktarmaya çalışırken MİT tarafından tespit edildi. Geçen yıl 20 Ekim’de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi. Taşkın’ın yanındaki örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.

GARA’DA 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK’lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek” denildi.