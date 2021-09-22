Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk aranıyor

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- Olay, 20 Eylül’de sabaha karşı Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar köyünde yaşandı. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.R.Ş., iddiaya göre, okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü orman işçisi İ.Ç.’nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri A.R.Ş.'nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.

Ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. İ.Ç.’den şikayetçi olan A.R.Ş.’nin babası Halil Ş. (50), kızını da alarak köye döndü. Jandarma, İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.'nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

'HENÜZ BİR İZE RASTLANMADI'

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Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri A.R.Ş.’yi kaçırdığı öne sürülen İ.Ç.’ye ulaşamadı.

Jandarma, işçinin gidebileceği adreslere baskın yaparken, ormanda da arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Aile, kızlarından gelecek haberi bekliyor.