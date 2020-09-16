Orman işçisi kaldığı barakada ölü bulundu

Düzce'den Orhangazi ilçesine gelerek orman işçisi olarak çalışan Yaşar Özkan, dün akşam arkadaşları tarafından kaldığı Yeni Sölöz Mahallesi Gürle Dağı yolundaki barakada ölü bulundu. Özkan'ın cansız bedeni, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkan'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle tespit edilecek.