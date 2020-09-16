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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Orman işçisi kaldığı barakada ölü bulundu

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Orman işçisi kaldığı barakada ölü bulundu
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, orman işçisi Yaşar Özkan (56), kaldığı barakada ölü bulundu.

Düzce'den Orhangazi ilçesine gelerek orman işçisi olarak çalışan Yaşar Özkan, dün akşam arkadaşları tarafından kaldığı Yeni Sölöz Mahallesi Gürle Dağı yolundaki barakada ölü bulundu. Özkan'ın cansız bedeni, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkan'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle tespit edilecek.

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