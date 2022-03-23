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Orman Haftası ne zaman? Orman Haftası mesajları

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Orman Haftası ne zaman Orman Haftası mesajları

Orman haftası ve ağaç bayramı adıyla da adlandırılır. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır. Sosyal medya platformlarıyla birlikte Orman Haftası mesajları çeşitlendi ve yaygınlaştı. Peki, Orman Haftası ne zaman? İşte Orman Haftası mesajları

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Orman Haftası, Türkiye'de okullarda kutlanan bir hafta. Orman haftası ve ağaç bayramı adıyla da adlandırılır. 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

“Orman Teşkilatı çalışanlarımızın “Orman Haftası”nı kutlar; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olması dileriz.”

“Ormanlar geleceğe bırakılan en önemli mirastır. 21-26 Mart Orman Haftası kutlu olsun.”

“Gelecek nesillere daha yeşil ve daha huzurlu bir dünya bırakmak için ormanlarımızı koruyalım”

“Daha yeşil ve yaşanılabilir bir gelecek için ülkemizde ve tüm dünyada ormanlarımızın artması dileğiyle Orman Haftası kutlu olsun.”

“Daha güzel bir dünya ve sağlıklı bir gelecek için doğamızı koruyan, ormanlarımıza sahip çıkan nice bilinçli nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.”

“Daha güzel bir dünya ve sağlıklı bir gelecek yeşil bir Soma için, doğamızı koruyalım, ormanlarımıza sahip çıkalım. “

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