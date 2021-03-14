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Haber Giriş: 14.03.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Orman Haftası ne zaman? İşte 2021 anma tarihi

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Orman Haftası ne zaman? İşte 2021 anma tarihi

Tam adı Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olan bu haftanın amacı, çocuklara ormanların önemini benimsetmektir. Hafta boyunca fidanlar dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları etkinliklerle anlatılır. Peki, Orman Haftası ne zaman?

Türkiye'de okullarda kutlanan bir hafta olan Orman Haftası'nın tarihi merak konusu oldu. Orman Haftası kapsamında her yıl çeşitli devlet kurumları ya da STK'lar fidan dikim çalışmaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıtılar…

'Orman Haftası' ya da 'Ağaç Bayramı' adıyla da anılan ve tam adı Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olan hafta, 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanır. Türkiye genelinde okullarda kutlanacak hafta kapsamında fidan dağıtımı ve ekimi faaliyetleri yapılıyor.

 

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