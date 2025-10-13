Orman Genel Müdürü Karacabey: BM çatısı altında büyük bir organizasyon düzenleyeceğiz

Haberin Devamı

Karacabey, "20-25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hem ülkemiz açısından hem bölgesel açıdan hem de Avrupa ormancılığı ve dünya ormancılığı açısından Birleşmiş Milletler'in çatısı altında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmış olacağız.

Bu organizasyonun başta ormanlar ve orman yangınları olmak üzere dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ne olduğu, bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan tekniklerin ve teknolojilerin görüşüleceği, tecrübelerin paylaşılacağı ve dolu dolu çalıştayların, panellerin, diğer açıklamaların gerçekleştirileceği bir program olacak" diye konuştu.

Orman yangınları konularında FAO ve Birleşmiş Milletler'in diğer organlarının düzenlediği etkinliklerin de İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliklerine eklendiğini aktaran Karacabey, "Böylelikle düzenleyeceğimiz ülke liderlik girişiminin ardından FAO, Avrupa Ormancılık Komisyonu'nun 2 yılda bir düzenlemiş olduğu oturumunu da bu etkinliğe dahil ederek 43'üncü oturumunun, 'Orman Yangınları' ana başlığı altında bu hafta çerçevesinde düzenlenmesine karar verdi. Avrupa Orman Haftası etkinlikleri de bu haftaya dahil edilmiş oldu. Avrupa ve Orta Asya'da Tarımda İklim Eğiliminin Güçlendirilmesi Çalıştayı da iklim değişikliği ve buna bağlı oluşan olağanüstü durumlarda tarımı ve ormancılığı etkilediği için bu haftaya dahil edildi. 'Bölgesel Ormancılık Teknik Ağı Çalıştayı' diye ifade ettiğimiz, Orta Asya'da ve Balkanlar'daki devletlerin ormancılık alanıyla ilgilenen birimlerinin katılacağı bir çalıştay" dedi.

'193 ÜLKEYE DAVET GÖNDERİLDİ'

OGM'nin, Antalya'da Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi olduğunu söyleyen Karacabey, "Ağırlıklı olarak burada orman yangınlarıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 22 ülkeden 250'den fazla uzmana biz bu merkezde orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verdik. Düzenlenecek panellerde ifade edilecek hususlar, konuşmacıların yapacakları sunumlardan elde edilecek çıktılar neticesinde bir deklarasyon hazırlanacak ve bu İstanbul Deklarasyonu olarak Birleşmiş Milletler Orman Forumu'na iletilecek. Süzgeçten geçtikten sonra da Birleşmiş Milletler bünyesindeki tüm ülkelere İstanbul Deklarasyonu gönderilecek" ifadelerini kullandı.

193 ülkeye davet gönderildiğini belirten Karacabey, "Bu ülkelerden 75 tanesinden katılım için dönüş bildirildi. 30 da uluslararası kuruluştan dönüş geldi. Toplamda 336 konusunda uzman bilim insanı, uygulayıcı, yangın söndürme uzmanları ve devlet yetkilileri, bakanlık yetkililerinin katılacağı bildirildi. Henüz dönüşler devam ediyor. Katılım bilgileri devam ediyor" dedi.