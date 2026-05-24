Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: Yangın sezonuna hazırız

Yaz aylarında etkisini artırması beklenen El Nino sıcakları, geçen yıl Türkiye’de günlerce süren ve 18 kişinin hayatını kaybettiği yangınları yeniden gündeme taşıdı. Ancak Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “El Nino’dan korkmuyoruz” diyerek 2026 sezonuna hazır olduklarını söyledi.

2026 yangın sezonu öncesinde, Orman Genel Müdürlüğü’nün davetiyle Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına katıldık. 500 dönüm alana kurulu merkezde uzmanlardan teorik eğitim aldıktan sonra kontrollü çıkarılan yangına müdahale ettik. Helikoptere binip havadan tarama yaptık. Gereken tüm eğitimi aldıktan sonra gün sonunda Orman Kanunu’nun 69’uncu maddesi kapsamında sertifikalarımızı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in elinden alarak 138 bini aşkın ‘Orman Yangını Gönüllüsü’nden biri olduk.

Eğitimde orman yangınlarına dair verileri paylaşan Karacabey, geçen yıl haziran ve temmuz aylarındaki 51 riskli günde 3 bin 224 yangın çıktığını belirterek 810 bin 473 dönümlük alanın zarar gördüğünü söyledi. Karacabey, yangınlar nedeniyle sadece geçen yıl 18 şehidimizin olduğunu, bugüne kadar ise toplam 161 kişinin öldüğünü açıkladı.



Yangınların yüzde 74’ünün ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını söyleyen Karacabey, eski mükelleflik sistemi yerine gönüllülük esaslı bir yapı kurulduğunu, vatandaşlar, öğrenciler, öğretmenler ve sivil toplum temsilcilerine verilen eğitimlerde yangına ilk müdahale, güvenli yaklaşım teknikleri, ekipman kullanımı ve ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldığını anlattı.2019’da başlatılan program kapsamında orman yangını gönüllüsü sayısının 138 bini aştığını söyleyen Karacabey, özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşların gönüllü sisteme katılmasını istedi.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarının yayılmasında önemli etkisi bulunduğu bilinen kozalakların aslında sanıldığı gibi patlamadığını, bunun bir şehir efsanesi olduğunu belirterek Akdeniz bölgesinde neden özellikle kızılçam tercih edildiğini de bilimsel verilerle açıkladı.Kızılçamların kurak ve verimsiz topraklarda en hızlı büyüyen türlerden biri olduğunu belirten Karacabey, şunları söyledi: “Kalın kabuğu sayesinde örtü yangınlarından daha az etkileniyor. Kozalakları ise yüksek sıcaklıkta kapanarak tohumunu koruyor. Bu nedenle yangın sonrası alanlar kendiliğinden yenilenebiliyor. Kızılçam ülkemiz için büyük bir nimet.”

Bekir Karacabey, Türkiye’de toplam orman varlığının 230.1 milyon dönüme ulaştığını belirterek, hedeflerinin ülke topraklarının yüzde 30’unu ormanlaştırmak olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

2 DAKİKADA TESPİT 11 DAKİKADA MÜDAHALE

“2026 sezonunda öncelikli hedefler, yangına ilk müdahale süresini azaltmak, hava ve kara filosunu güçlendirmek, erken tespit kapasitesini artırmak ve teknoloji destekli yangın yönetimini yaygınlaştırmak olacak.

Türkiye’nin 2026 yangın filosunda, 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 İHA, bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi görev yapacak. Ayrıca ülke genelinde 4 bin 852 yangın havuzu ve göleti ile yüzlerce gözetleme kulesi aktif olarak kullanılacak. Yangına hassas 5 bin 181 köyde su tankeri bulunuyor. Teknoloji destekli sistemlerle yangınların erken tespiti hedefleniyor. İHA’larla geniş alanlar birkaç dakika içinde taranabiliyor artık.Yangınları en geç 2 dakika içinde tespit ediyor, ortalama 11 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. 2026 sezonu öncesinde yangın işçileri, operatörler, teknik personel, pilotlar ve gönüllüler için yoğun eğitim programları düzenleniyor. Yapılan tatbikatlarda hava-kara koordinasyonu, tahliye organizasyonları, gece operasyonları ve dron destekli keşif uygulamaları test ediliyor. Türkiye’de ormanların yüzde 64’ü yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Birinci ve ikinci derece hassas orman alanı toplamı 15 milyon hektar. Orman yangınlarıyla mücadele, ‘Önleme, Söndürme ve Rehabilitasyon’ olmak üzere üç aşamada yürütülüyor. “