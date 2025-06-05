Orman Genel Müdürlüğü’nden bayram öncesi yangın uyarısı

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Açıklamada, geçtiğimiz yıl 9 günlük Kurban Bayramı döneminde 524 orman ve kırsal alan yangını meydana geldiğini, 2 bin 77 hektar ormanlık alanının zarar gördüğünü hatırlatan Orman Genel Müdür Bekir Karacabey, bu yıl da benzer bir tablo yaşanmaması için sahada tüm tedbirlerin alındığını belirterek, özellikle mangal, sigara izmariti, anız yakımı ve cam şişe gibi dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Türkiye'de 23,4 milyon hektar ormanlık alanın bulunduğunu ve bu alanın 15 milyon hektarının ‘orman yangınlarına karşı hassas’ bölgeler olarak belirlendiğini açıklayan Karacabey, “Vatandaşlarımızdan ricamız, piknik alanı dışında kesinlikle mangal yapmamaları, orman içinde veya yakınında sigara içmemeleri, yaktıkları ateşi tamamen söndürmeden bölgeden ayrılmamalarıdır. Herhangi bir yangın durumunda ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri erken müdahale açısından büyük önem taşıyor” diyerek, küçük bir dikkatsizliğin binlerce hektar ormanlık alanı yok edebileceğini vurguladı.

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İHA’LARLA 24 SAAT GÖZETİM

Yangınla mücadele kapsamında teknolojik altyapının güçlendirildiğini ifade eden Karacabey, bu yıl 7 gün 24 saat esasına göre çalışan İnsansız Hava Araçları (İHA), 184'ü akıllı olmak üzere toplam 776 gözetleme kulesi ve 4.000’in üzerinde fotokapan sayesinde riskli alanların anlık olarak izlendiğini belirtti.

Türkiye’de çıkan orman yangınlarının yüzde 90’ından fazlasının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Karacabey, bayram tatilinde doğaya çıkacak tüm vatandaşları ormanları koruma sorumluluğuna ortak olmaya davet etti.