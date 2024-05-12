Orman Genel Müdürlüğü geliştirdi: Yangın önleyen yapay zekâya BM’den ödül

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2022’den bu yana kullandığı yerli imkânlarla geliştirilen ‘Karar Destek Sitemi’, pek çok alt sistemin bir araya geldiği bir yazılım. Sistemde meteorolojik veriler, Orman Bilgi Sistemi verileri, İHA ve uydu görüntüleri bir araya getiriliyor. Sistemle meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını çıkma ihtimali ve meydana gelen orman yangınının sebebiyle ilgili tahminde bulunulabiliyor.

İLERLEYİŞİ ÖNGÖRÜYOR

Ayrıca orman yangını durumunda anlık meteorolojik ve coğrafik koşullar analiz edilerek, en doğru şekilde müdahale edilmesine yardımcı olup, yapılan müdahale simüle edilebiliyor. Yapay zekâ destekli sistem, yangının anlık olarak davranışını ve ilerleyişini öngörebiliyor. Bu tahminler sonucu ekipler yangına daha etkili müdahale ediyor. Ayrıca yangının ilerleyişi ve tehlikesi dikkate alınarak tahliye edilmesi gereken yerleşim birimleri zamanında boşaltılıyor. Sistem yine mevcut verileri sürekli analiz ederek anlık kayıt altına alabiliyor. Böylece bu bilgi havuzu sayesinde yangınla mücadele çalışmalarında sistemde sürekli iyileştirmeler de yapılabiliyor.

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SADECE TÜRKİYE’DE

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 yıldır yapay zekâ destekli karar destek sistemini kullandıklarını belirterek, “Gururla ifade ediyoruz ki, bu tamamen yerli ve milli bir yazılım. Şu anda bu yazılımı kullanan bir ülke yok. Amerika, Kanada, İspanya, Almanya gibi ülkeler de arkadaşlarımızla sürekli irtibat halinde. Bizden bu yazılımın tamamlanmasını bekliyorlar, onlar da alıp kendi ülkelerinde uygulayacaklar” dedi. Türkiye’ye ödülü 27-31 Mayıs tarihlerinde Cenevre’de yapılacak törenle verilecek.