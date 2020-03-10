MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrman bilançosu
GeriGündem Orman bilançosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Orman bilançosu

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Orman bilançosu
Abone Olgoogle-news

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya’nın orman yangınları ve maden izinleri ile ilgili önergelerini yanıtladı. Pakdemirli, özetle şunları ifade etti:

BEDELİ 1.2 MİLYAR TL

“Yasa gereği yanan orman alanları, yılı içerisinde veya ertesi yıl ağaçlandırılmaktadır. Yangınlardan zarar gören alanların tamamında ormancılık tekniklerine göre rehabilitasyon, tensil ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye genelinde bakanlığımızca 2019 yılında; 126 bin 544 hektar alanda çalışılarak, yaklaşık 333 milyon 303 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu fidanların çoğunluğu ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik (ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma ve suni tensil) ormancılık tesis çalışmalarda olmak üzere bir kısmı da karayolu, köy yolu kenarı, okul, hastane, ibadethane, üniversite bahçesi ve mezarlık ağaçlandırmalarında (boylu fidanlar) kullanılmıştır. 2019 yılında meydana gelen 2 bin 688 adet orman yangını 11 bin 332 hektarlık alana zarar vermiştir. Son 10 yılda 28 bin 193 adet maden izni verilmiş olup, bunlardan toplam 1.2 milyar TL ağaçlandırma bedeli tahsil edilmiştir. Son 10 yılda toplanan ağaçlandırma bedelleri herhangi kurum veya hazineye aktarılmamıştır.”

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle