Orman bilançosu

BEDELİ 1.2 MİLYAR TL



“Yasa gereği yanan orman alanları, yılı içerisinde veya ertesi yıl ağaçlandırılmaktadır. Yangınlardan zarar gören alanların tamamında ormancılık tekniklerine göre rehabilitasyon, tensil ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye genelinde bakanlığımızca 2019 yılında; 126 bin 544 hektar alanda çalışılarak, yaklaşık 333 milyon 303 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu fidanların çoğunluğu ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik (ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma ve suni tensil) ormancılık tesis çalışmalarda olmak üzere bir kısmı da karayolu, köy yolu kenarı, okul, hastane, ibadethane, üniversite bahçesi ve mezarlık ağaçlandırmalarında (boylu fidanlar) kullanılmıştır. 2019 yılında meydana gelen 2 bin 688 adet orman yangını 11 bin 332 hektarlık alana zarar vermiştir. Son 10 yılda 28 bin 193 adet maden izni verilmiş olup, bunlardan toplam 1.2 milyar TL ağaçlandırma bedeli tahsil edilmiştir. Son 10 yılda toplanan ağaçlandırma bedelleri herhangi kurum veya hazineye aktarılmamıştır.”



