Orman barbarları

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Geçen hafta çarşamba günü, iş arkadaşı bir grup piknik yapmak için İstanbul Kemerburgaz’da bulunan Ayvat Göleti kenarına gitti. Gruptakiler yakacak malzemeleri bitince, mangal yakmak için römorkunda odun bulunan bir traktörü durdurdu.

ODUNLARI ÇALDIKLARINI DÜŞÜNDÜLER



İddiaya göre traktör şoförüyle konuşarak, sucuk ekmek ikram ederek odun rica eden grup aldıkları odunları götürmek üzere yere bıraktı. Bu sırada arkadan gelen traktör şoförünün yakınları araçlarından inerek, yol kestikleri ve odun çaldıklarını düşündükleri grubun üstüne, küfürler ederek yürüdü. Kavgada iki taraftan toplam 7 kişi yaralandı, olaya karışan 11 kişi ise gözaltına alındı. İfadeleri alınarak ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından işlemleri yapılan taraflar serbest bırakıldı. Mustafa Gündüz, yaşananları şöyle anlattı: “50-55 yaşlarında bıyıklı biri küfür ederek yanımıza geldi, ‘Odunları bırakın, ne yapıyorsunuz?’ diye. Çaldığımızı sandı. Ben de anlatmaya çalıştım, ‘Rica ettik, yiyecek ikram ettik’ derken bana ağır küfürler etmeye başladı. Üstüne yerden odun alıp bana doğru hareketlenince ben de ona doğru hareket ettim. Arbede çıktı, eşi olduğunu düşündüğüm bir teyzeden minibüsten silahını getirmesini istedi. Kadın araçtan silahı aldı, adama verecekti. Kimseye zarar gelmesin diye silahı vermeden teyzeye engel olmaya çalıştım.

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‘BIRAKIN ÖLSÜN, BABAMIZA VURDU’

İtişme sırasında, bir kişi bana aradan baltanın sapıyla vurmuş. Kavgada zaten bize karşı, testere çıktı, cop çıktı, silah gösterildi. Ben kafama aldığım darbeyle yere düşene kadar üstümüze gelen 6 kişi saydım. Sonrasını zaten göremedim, yere düştüm, duyma duyum gitti. ‘Bırakın doktora gideyim, ambulans çağırın’ diye bağırmaya başladım. Yerdeyken arkadaşlarımı bile bana yaklaştırmadılar, ‘Bırakın ölsün, babamıza vurdu’ diye üzerlerine gitmişler. Kimsenin babasına dokunmadım. Bana alkollü demişler, raporum var değildim.”

‘YÜZÜM FELÇ OLDU’

Tartışma sırasında sürünerek çalıların altına saklandığını belirten Mustafa Gündüz, “Bizimkilere soruyorlarmış, ‘Nerede, nereye kaçırdınız?’ diye. Daha sonra olay sakinleşiyor. Olayda, kafamın sağ tarafında, kafatasımda 5-6 yerde kırık var, hastaneye gittiğimde de öğrendim ki beynimde iç kanama oluşmuş. Sağ kulağım duymuyor, kulağımda kristaller oynamış. Yüzümün bir kısmında ise felç var, yüzümü kendim kontrol edemiyorum. Toplam 6 gün hastanede yattım, dün taburcu oldum. Ben hastanedeyken gözaltına alınıp serbest bırakılmışlar. Ben kendimi saklamasam belki de beni öldüreceklerdi adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.