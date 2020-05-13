Orlando mucizesi

Virüs orada da peşini bırakmadı ve bir hafta sonra virüse yakalandığını anladı. Kalbinde stent vardı, tansiyon hastasıydı, fazla kiloluydu ve doktorların pek ümidi yoktu. Bir mucizeyle hayata dönen Ertek, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:

‘SEMPTOMLAR YOKTU’

“New York’ta borsanın çöktüğü 1989 ‘Kara Cuma’, 11 Eylül 2001 İkiz Kulelere saldırı, 2008 ekonomik krizi ve 2012 Sandy kasırgasından tecrübem var. New York’un yoğunluğunun salgından çok etkileneceğini bildiğim için şehirden hemen ayrılıp, 18 Mart’ta Orlando’ya arkadaşımın yanına gittim. Bir hafta sonra şiddetli bir öksürük başladı. Akşamları uyumakta zorlanmaya başlayınca antibiyotik aldım, ancak şiddeti düşmedi. COVID-19’da görülen semptomlar; ateş, koku ve tat alma eksikliği, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğün bende olmadığı için başta endişelenmedim. O günlerde test yaptırmak istedim, ancak o sırada sadece 65 yaş üzerindekilere yapıyorlardı. Nefes almakta zorlanmaya başlayınca, 31 Mart’ta hastaneye gittiğimi hatırlıyorum, ancak 10 Nisan’da gözümü açana kadar gerisini hatırlamıyorum.

‘10 GÜN KOMADAYDIM’

Orlando’daki hastanede 10 gün boyunca makineye bağlı olarak komada yatmışım. İlk gözümü açtığımda hemşire birkaç defa bana nerede olduğumu sordu. Beni komadan çıkartmak için yaptıkları ilk denemelerinde, halüsinasyon görmem ve konuşma bozukluğum yüzünden yeniden uyutmuşlar. Hastanede 25 günü karantina olmak üzere toplam 35 gün kaldım. Taburcu olmama yakın yapılan 2 adet korona testi de negatif çıkınca 10 günlük fizik tedavi sürecine başladım. Fakat burada da maskem olmasına rağmen birkaç defa öksürünce tekrar karantinaya alındım.

İNANAMADILAR

Yeniden yapılan test de negatif çıkınca fizik tedaviye devam edildi. Doktorlar son raporları okuduktan sonra ‘Bu bir mucize’ demesi beni çok etkiledi. Hastaların yüzde 10’u benim gibi kritik duruma düşüyor, sadece yüzde 2’si sağ çıkıyormuş. Ben çok dikkat etmeme, 2 metre mesafe kuralına uymama, maske ve eldiven kullanmama rağmen, yanlış bir yere dokunarak virüsün bulaştığını sanıyorum. Bu yarın bitecek bir savaş değil. Her an tetikte olmak ve tanıdık da olsa sosyal mesafeyi korumak şart.”