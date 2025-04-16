‘Orkinoslar’ ağa takıldı! Narko baronlara operasyon

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4 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, Türkiye merkezli 5 ülkede eşzamanlı yapılan ‘Orkinos-Bulut’ operasyonu için çalışmalar 8 ay önce başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol ortaklığında narkotik timlerinden özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, 8 ay boyunca suç örgütünün bütün faaliyetlerini incelemeye aldı. Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşıldı. Çalışmaların ardından düğmeye basıldı.

ADIM ADIM TAKİP

Suç örgütünün uyuşturucu sevkıyatında kullandığı güzergâhları ve suç ağlarının yapısının haritası çıkarıldı. Anlık takipler ve stratejiler geliştirildi. Şifreli bilgiler analiz edildi, şifreli konuşmalar deşifre edildi. Deniz aşırı uyuşturucu ticaretinin izi sürüldü, uyuşturucu rotası çıkarıldı. Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile ortak çalışmalar yapıldı, örgütün üst yöneticileri adım adım izlendi.





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UYUŞTURUCU ROTASI

Suç örgütünün Türkiye ve Avrupa’ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkıyatını yaptığı belirlendi.

5 ÜLKE VE 20 İLDE...

Çalışmaların ardından Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika ile yurtiçindeki 20 ilde eşzamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 9’u yurtdışında 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı. Suç örgütlerinin Türkiye ve yurtdışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu hapın sevkıyatını yaptığı ortaya çıktı.

BAKAN YERLİKAYA: TARİHE NOT DÜŞÜLECEK OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlık’ta düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin özetle şunları söyledi: “Ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik sabah saatlerinde çok büyük bir operasyon yaptık.

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13 MİLYARA EL KOYULDU

Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk. Europol ile yapılan işbirliği tarihe not düşülecek kadar önemli. Operasyonun koordinasyonunda Europol kilit rol üstlendi. Ülkeler ile bir araya gelinip, ortak strateji geliştirildi. Kurumlar arası veri paylaşımıyla suç ağlarının yapısı haritalandırıldı. Bu işbirliğiyle hedefteki şahısların takibi sağlandı. Ülkeler arasında gerçek zamanlı bir koordinasyon platformu kuruldu. Bu işbirliği sayesinde polislerimiz, Europol merkezine giderek Avrupalı araştırmacılarla birlikte çalıştı. Şifreli bilgiler analiz edildi. Böylece Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da faaliyet gösteren suç ağları tespit edildi.”