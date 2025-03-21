Orkide koparana 557 bin TL ceza

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Dünyada sadece Kemer’de yetişen Kemer orkidesini görmek için, yerli ve yabancı turistler turlar düzenliyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, orkidelerin ve endemik bitkilerin izinsiz toplanmasının yasak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu bölgeye has Kemer orkidesini koparmanın cezası 557 bin 212 TL. Vatandaşlar herhangi bir bitkisel veya hayvansal materyal toplayan kişileri gördüklerinde, jandarma veya kolluk kuvvetlerine haber versin” dedi.