×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Orkide koparana 557 bin TL ceza

Güncelleme Tarihi:

#Orkide#Orkide Koparma#Para Cezası
Orkide koparana 557 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 07:00

ANTALYA Kemer sınırları içerisindeki Beydağları Sahil Milli Parkı’nda, havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye has endemik bitki türleri yüzünü gösterdi.

Haberin Devamı

Dünyada sadece Kemer’de yetişen Kemer orkidesini görmek için, yerli ve yabancı turistler turlar düzenliyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, orkidelerin ve endemik bitkilerin izinsiz toplanmasının yasak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu bölgeye has Kemer orkidesini koparmanın cezası 557 bin 212 TL. Vatandaşlar herhangi bir bitkisel veya hayvansal materyal toplayan kişileri gördüklerinde, jandarma veya kolluk kuvvetlerine haber versin” dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orkide#Orkide Koparma#Para Cezası

BAKMADAN GEÇME!