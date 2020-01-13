Orjinal nasıl yazılır? TDK'ya göre orijinal mi orjinal mi?

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Kullanım alışkanlığı ve diğer hususlar ele alındığında kullanım yanlışlığına yol açan kelimenin doğru yazımı ve kullanımı nedir? Örnek cümleleri ile beraber işte yanıtı

TDK'ya Göre Orijinal mi, Orjinal mi?

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kelimenin doğru yazımı 'orijinal' olarak geçmektedir. Sözlükte kullanım ve yazımın doğru olanının 'orijinal' olduğuna yönelik cevapsa kaynak olarak orjinal yerine 'orijinal' kelimesinin barınmasıdır. Sözlükte yer alan orijinal kelimesi kısaca; Özgün, Otantik, Araç ve gereç ve Alışılmışın dışında, şaşırtıcı nitelik sahibi, anlamları bulunur. Tamamı ile anlamları sıfat olarak tanımlanır.

Orjinal Nasıl Yazılır?

Kelimenin anlamlarını ve aynı zamanda 'orijinal' olan doğru kullanımlı kelimeyi destekleyen cümlelere ise aşağıda yer verilmiştir.

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TDK Sözlüğünde anlamlarına ilişkin verilen cümle örnekleri;

Nazım Hikmet'in özgün manasını destekleyen(alıntı yapılan), 'orijinal' yazımı doğru cümlesi:

"Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz."

Falih Rıfkı Atayın orijinal kelimesini barındırdığı cümlesi ise:

"Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz."

Yer alan TDK Sözlüğü kaynaklı cümleler orijinal kelimesinin hem anlamını hem de doğru yazımını destekleyen nitelikte cümleler olmaktadır. Belirtilen cümlelerin dışında diğer sözlük kaynaklarında yer alan cümlelerde de doğru yazım 'orijinal' olarak geçmektedir.