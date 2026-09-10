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Orijinal gibi göstermek için karekod koymuşlar: Bağcılar'da 200 milyonluk sahte parfüm vurgunu

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#Sahte Parfüm#Karekod Dolandırıcılığı#Tüketici Güvenliği
Orijinal gibi göstermek için karekod koymuşlar: Bağcılarda 200 milyonluk sahte parfüm vurgunu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 16:14

Bağcılar'da bir imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda, internet üzerinden satılmaya hazırlanan 200 bine yakın sahte parfüm ve dolum makineleri ele geçirildi. Tüketiciyi yanıltmak için resmi sitelere yönlenen karekodlar kullandığı belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcılar’da sahte parfüm imal edildiği ihbarı üzerine belirlenen adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. 9 Eylül'de imalathane ve depo bölümü olarak kullanılan 2 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Orijinal gibi göstermek için karekod koymuşlar: Bağcılarda 200 milyonluk sahte parfüm vurgunu

Operasyonda dünyaca ünlü markalara ait parfüm ve esansların olduğu belirlenen 195 bin 406 adet çeşitli markalara ait parfüm, 400 litre esans, bin 700 litre boş şişe, 1 adet parfüm dolum makinesi, 1 adet kapak makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Orijinal gibi göstermek için karekod koymuşlar: Bağcılarda 200 milyonluk sahte parfüm vurgunu

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MARKALARA AİT KAREKODLAR YERLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin takibi sonucu şüphelilerin, imal ettikleri sahte parfümleri orijinallerinin kopyası olarak ürettikleri, paketlerin üzerine markalara ait karekodlar yerleştirdikleri tespit edildi. Yapılan incelemede, sahte ürünlerin üzerinde yer alan karekodların orijinal markaların resmi web sitelerine yönlendirdiği belirlendi. Bu yöntemle tüketicinin güvenini kazanan şüphelilerin, sahte ürünlerin satışını internet sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Orijinal gibi göstermek için karekod koymuşlar: Bağcılarda 200 milyonluk sahte parfüm vurgunu

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ele geçirilen sahte ürünler Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı binasında sergilendi. Ele geçirilen ürünlerin işlemlerin ardından ekipler tarafından imha edileceği öğrenildi.

Orijinal gibi göstermek için karekod koymuşlar: Bağcılarda 200 milyonluk sahte parfüm vurgunu

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmada ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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#Sahte Parfüm#Karekod Dolandırıcılığı#Tüketici Güvenliği

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