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Orient Ekspress İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Orient Ekspress#Fransa#İstanbul
Orient Ekspress İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

Trenlerin Kralı olarak bilinen Avrupa tarihinin ilk lüks treni Şark Ekspresi, orijinal adıyla ‘Orient Ekspress’, 1 Haziran’da hareket ettiği Fransa’dan destansı yolculuğunu tamamlayarak İstanbul Sirkeci Garı’na ulaştı.

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Filmlere ve romanlara konu olan, Paris ile İstanbul’u birbirine bağlayan rayların en görkemlisi 7 Haziran’da Türkiye’den ayrılacak.

MEHTERAN KARŞILADI

İlk seferine 4 Ekim 1883’te çıkan ve Avrupa tarihinin ilk lüks treni olan Orient Ekspress, 1 Haziran’da hareket ettiği Fransa’dan dün İstanbul Sirkeci Garı’na ulaştı. 48 yolcusuyla Zürih, Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna üzerinden Türkiye’ye gelen nostaljik treni Mehteran karşıladı.

Orient Ekspress İstanbul’da

FİLMLERE KONU OLDU

Paris’ten İstanbul’a yılda bir kez gerçekleştirilen ikonik yolculuğun adı Orient Ekspress, küresel şöhreti sayesinde birçok roman ve filme de konu oldu. 80 Günde Devri Alem ve 007 James Bond serisinin 95 milyon kişi tarafından izlenen ikinci filmi, trenin yer aldığı en ünlü filmler.

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Agatha Christie’nin Pera Palace Hotel’de yazdığı Doğu Ekspresi’nde Cinayet isimli romanı, Amerikalı oyun yazarı John Dos Passos’un Orient Express isimli kitabı, yine Amerikalı romancı Graham Greene’nin Stamboul Train isimli romanı Orient Ekspress’in yer aldığı kitaplardan bazıları. Orient Ekspress’in ünlü yolcuları arasında Fransız Cumhurbaşkanı Paul Dechanel, ünlü yazar Agatha Christie, casus Mata Hari, Bulgar Kralı Ferdinand gibi isimler de bulunuyor.

Orient Ekspress İstanbul’da

BİNLERCE ŞAPKA GETİRDİ

Biletleri kişi başı 19 bin Euro ve ile 38 bin Euro arasında değişen trenle 1925 Şapka Devrimi’nden sonra binlerce şapka ve kasket İstanbul’a getirilmişti.

Perdeleri ipekten, kadehleri kristalden, sofraları gümüşten olan Orient Ekspress, cuma günü saat 16.05’te Sirkeci Garı’ndan hareket ederek Paris’e ulaşacak. 

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#Orient Ekspress#Fransa#İstanbul

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