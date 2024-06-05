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Orient Ekspres'e İstanbul’da... Bakan Uraloğlu: Orient Ekspres ile Türkiye’ye 48 kişi geldi, 38 kişi dönüş yapacak

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#Orient Ekspres#Abdulkadir Uraloğlu#Sefer
Orient Eksprese İstanbul’da... Bakan Uraloğlu: Orient Ekspres ile Türkiye’ye 48 kişi geldi, 38 kişi dönüş yapacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 18:50

Fransa’nın Paris kentinden 1 Haziran’da hareket eden Orient Ekspresi İstanbul’a ulaştı. Orient Ekspresi’ni Sirkeci Garı’nda Mehteran takımı karşıladı. Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek Türkiye’ye gelen Orient Ekspresi, 7 Haziran saat 16.05’te Sirkeci Garı’ndan hareket ederek, 8 Haziran saat 00.40’ta ise ülkemizden çıkış yapacak ve Bükreş, Sinai, Budapeşte, Viyana ve Paris güzergahındaki yolculuğuna devam edecek.

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Geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos’ta ülkemize 2 sefer yapan Orient Ekspres için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Raylar Üzerindeki Saray’ olarak anılan Orient Ekspresi ile bugünkü tren ile ülkemize 48 kişinin geldiğini, dönüşünde ise 38 kişinin seyahat edeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Ülkemize gelen yolcular dönüşlerini uçak ile yaparken, trenin dönüş seyahatine ise İstanbul’a uçak ile gelen yeni bir yolcu grubu katılacak.” dedi.

Orient Eksprese İstanbul’da... Bakan Uraloğlu: Orient Ekspres ile Türkiye’ye 48 kişi geldi, 38 kişi dönüş yapacak

Orient Ekspresi’nin, geçtiğimiz yıla kadar düzenli olarak bir sefer gerçekleştirdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos’ta ülkemize 2 sefer yaptığını dile getirdi. Uraloğlu, Orient Ekspresi’nin bu yılki İstanbul’a ikini seferini 28 Ağustos tarihinde gerçekleştireceğini, 30 Ağustos tarihinde de döneceğini kaydetti.

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Orient Eksprese İstanbul’da... Bakan Uraloğlu: Orient Ekspres ile Türkiye’ye 48 kişi geldi, 38 kişi dönüş yapacak

1883 yılında Paris'ten İstanbul'a kadar uzanan bir hat üzerinde seferlerine başlayan trenin, Avrupa'nın çeşitli şehirlerini birbirine bağlayarak, aristokratlar, iş insanları ve maceraperestler arasında popüler bir seyahat rotası haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Orient Ekspres treninin; yataklı vagonlar, salon vagonları ve restoran vagonları olmak üzere toplam 14 vagondan oluştuğunun altını çizdi. Uraloğlu, “Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan farklı hatlarda seyahat eden trenin en güzel destinasyonlarından biri de Türkiye. Bu yıl ülkemize ilk seferini gerçekleştirdi. Bir sefer daha yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Orient Ekspres#Abdulkadir Uraloğlu#Sefer

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