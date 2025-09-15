×
HABERLERGündem Haberleri

Orhan’ın katilleri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 07:00

ADANA’da dolmuş şoförü Orhan Gündüz (47), 26 Ağustos gecesi aracında yolcu bulunmadığı sırada Seyhan ilçesinde ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Gündüz’ün katillerini yakalamak için çalışma başlattı. Polis, cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı bulunan C.T.’nin işlediğini tespit etti. Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Adana’ya götürülen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

