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Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Orhangazi’de uyuşturuculara geçit yok

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Orhangazi’de uyuşturuculara geçit yok
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerinin rutin uygulamaları esnasında 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları rutin uygulamalar esnasında E.C, M.B, S.U, Ö.D,T.K, H.Ş ve M.K,Y.Ş isimli şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 11,97 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, ayrıca çok sayıda uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.C ve M.B gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, M.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diper şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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