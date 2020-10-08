Orhangazi’de uyuşturuculara geçit yok

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları rutin uygulamalar esnasında E.C, M.B, S.U, Ö.D,T.K, H.Ş ve M.K,Y.Ş isimli şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 11,97 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, ayrıca çok sayıda uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.C ve M.B gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, M.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diper şüphelilerin işlemleri devam ediyor.