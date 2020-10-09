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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Orhangazi’de Azerbaycan’a destek için araç konvoyu düzenlendi

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Orhangazi’de Azerbaycan’a destek için araç konvoyu düzenlendi
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Azerbaycan’a destek için İHH Orhangazi Şubesi’nin organizasyonu ile araç konvoyu düzenlendi. Onlarca araç şiddetli yağmur altında Azerbaycan ve Türk Bayrakları eşliğinde Azerbaycana destek oldu.

İnsani Yardım Vakfı, Türkiye genelinde Azerbaycan'a destek için araç konvoyları düzenledi. İHH Orhangazi Şubesi de, dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a destek için araç konvoyu gerçekleştirdi. Siteler bölgesinde başlayıp tüm ilçe genelinde süren konvoya vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayrakları ile katıldı.

AK Parti ilçe yöneticileri, Saadet Partisi ilçe yöneticileri, bazı STK temsilcileri ile İHH gönüllülerinin katıldığı konvoy öncesinde İHH Orhangazi Şube Başkanı Faruk Uçan, "Bizler Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

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