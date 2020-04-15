Orhangazi Belediyesi, personelin testi pozitif çıkınca vatandaş girişine kapatıldı

Orhangazi İlçe Belediyesi hizmet binası danışmasında görevli personel, geçen hafta Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk Corona Virüs testi negatif çıkan personelin, bugün yapılan ikinci testi pozitif sonuçlandı. Adı açıklanmayan personel hastanede tedaviye alındı.

Belediye hizmet binası, bu gelişme üzerine vatandaş girişine kapatıldı. Vatandaşların belediyedeki işlerini halledebilmesi için ana kapı önünde zabıta görevlendirildi. Zabıta tarafından alınan başvurular, telefon ile ilgili birimlere aktarılıyor. Gerekmesi halinde de ilgili birimlerden bir personel giriş kapısına gelerek, vatandaşa yardımcı oluyor.

FİLYASYON EKİBİ GELDİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen filyasyon ekibi ise testi pozitif çıkan görevlinin görüştüğü 10 belediye personelini karantina altında kalmaları şartıyla evlerine gönderdi. Evlerinde karantinaya alınan personelden, herhangi bir semptom görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri istendi.