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Orhan Tatar '3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor' dedi ve uyardı: Binalardan uzak durulmalı

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#Orhan Tatar#Deprem#Artçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 18:19

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor" açıklamasını yaptı. 

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AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Ankara'da yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ayda olacak deprem sayısı 18 günde yaşandı. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte. Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor.

Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde hasarlar görüyoruz. Bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var. Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek.

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Yeni gelen bilgiler ışığında 11 ilin dışında da birkaç ilde bir takım hasarların olduğunu görüyoruz. Sivas, Niğde ve Kayseri'nin ilçelerinde hasarlı binaların olduğunu biliyoruz. Sivas'ın Gürün ilçesi de afetten etkilenmiş durumda. Sivas'ın Gürün ilçesi de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.

 

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#Orhan Tatar#Deprem#Artçı

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