×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Orhan Şen uyardı: Kış geliyor! Anadolu'ya kar düşecek... İstanbul için son dakika sağanak uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak#Kış
Orhan Şen uyardı: Kış geliyor Anadoluya kar düşecek... İstanbul için son dakika sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 09:15

Yurt genelinde mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar önümüzdeki haftadan sonra yerini soğuk havalara bırakacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarılarına devam eden Şen, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi. İşte ülke genelinde beklenen hava durumu tahmini...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Orhan Şen uyardı: Kış geliyor Anadoluya kar düşecek... İstanbul için son dakika sağanak uyarısı

Haberin Devamı

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kışa hazırlık yapılması konusunda uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Bugün Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Su baskınları yapabilir. Önce Avrupa yakasında başlar daha sonra Anadolu yakasını da içine alır. Dikkat edilmeli.

Orhan Şen uyardı: Kış geliyor Anadoluya kar düşecek... İstanbul için son dakika sağanak uyarısı

Bugün öğlen saatlerinde Marmara'da başlayacak kuvvetli yağış Batı Karadeniz bölgesinide etkileyecek. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bartın, Zonguldak kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 3-4 derece düşecek. İstanbul 23 C.

KIŞ GELİYOR

Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek.

Gözden KaçmasınEğitim fakültesinde boş amfi... 2 öğrenciye 17 hoca varEğitim fakültesinde boş amfi... 2 öğrenciye 17 hoca varHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİstanbulda kan donduran olay: Önüne çıkanı bıçakladıİstanbul'da kan donduran olay: Önüne çıkanı bıçakladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Sağanak#Kış

BAKMADAN GEÇME!