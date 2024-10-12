Orhan Şen uyardı: Kış geliyor! Anadolu'ya kar düşecek... İstanbul için son dakika sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kışa hazırlık yapılması konusunda uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Bugün Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Su baskınları yapabilir. Önce Avrupa yakasında başlar daha sonra Anadolu yakasını da içine alır. Dikkat edilmeli.

Bugün öğlen saatlerinde Marmara'da başlayacak kuvvetli yağış Batı Karadeniz bölgesinide etkileyecek. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bartın, Zonguldak kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 3-4 derece düşecek. İstanbul 23 C.

KIŞ GELİYOR



Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek.