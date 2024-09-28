Orhan Şen riskli illeri sıraladı: 2 güne dikkat! 'Sıradan bir hava olayı değil'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Bugün yurdumuzda doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise kuzeyli iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 GÜNE DİKKAT!

CNN TÜRK METEOROLOJİ DANIŞMANI Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini paylaştı. 2 güne dikkat çeken Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

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Bugün ülkede yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Marmara'da İstanbul(28) dışında 30 C nin altında şehir yok. Ankara 30, Adana 37, İzmir 31, Antalya 32 C iç kesimlerde sis var.

Yarın (Pazar) gece Trakya'dan kuvvetli yağış giriş yapıyor. Gece yarısından sonra ve pazartesi sabah İstanbul'da etkili olur.

Pazartesi öğlen Batı Karadenizi, İç Anadolu ve Antalya, öğlen Orta Karadenizi, salı sabah Batı ve Doğu Karadeniz bölgesini etkiler.

Pazar akşamından itibaren salı akşama kadar, zaman sırasına göre yüksek riskli şehirler: Edirne-Kırklareli, Balıkesir'in kuzeyi,- İstanbul, Kocaeli, Düzce, Ankara, Konya, Antalya, Kastamonu, Samsun, Çorum. Salı tekrar İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Rize.

"SIRADAN BİR HAVA OLAYI DEĞİL"

Marmara'da bugün ve yarın sıcaklık 30 derece. Pazartesi ise 20 dereceye kadar düşecek. 1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir. İzmir, bugün 30. Pazartesi 24 C. Önümüzdeki hafta soğuma Doğu'ya kayacak, hafta sonu Batı'da tekrar ortalama sıcaklık yükselecek.