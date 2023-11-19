Orhan Pamuk’un apartmanında mahkeme keşfi

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İSTANBUL Beyoğlu’nda, Orhan Pamuk’un da 6 dairesinin bulunduğu 50 yıllık Taray Apartmanı için riskli yapı kararı verilmişti. Kararın ardından Pamuk’un komşuları yapının güçlendirilmesi için dava açarak yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Taray Apartamanı’nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin işlemlerin nihai karar verilene kadar durdurulmasına ve keşif yapılmasına karar verilmişti. Taray Apartmanı’na gelen dava hâkimi ve bilirkişi ekibi binada inceleme yaptı. Yurtdışında olan Pamuk’un katılmadığı keşifte taraf avukatları ve bina sakinleri hazır bulundu.

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KARARLARIN SEBEBİ ADI

Yazar Orhan Pamuk’un avukatı Hikmet Güngör, “Bu bina hakkında yaklaşık 1.5 sene önce riskli yapı olduğuna dair karar verildi. Kat malikleri itiraz etti, idari mahkemeye gitti. Binanın riskli yapı olduğu kesinleşti. Mahkeme yürütmenin durdurulmasını kaldırdı. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararını aldıktan birkaç gün sonra bugün keşif yapılan dosyadan mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi, yani riskli yapı kararından sonra 8-9 ay geçti. Tam yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı, yıkım başlayacak denilirken bu sefer bu mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu kararın tek sebebi maalesef karşı tarafta Orhan Pamuk’un olması, Orhan Pamuk faktörü. Biz bunu anlayamıyoruz” dedi.

Binada riskli yapı şerhi bulunduğunu söyleyen davacı avukatı Şeyma Toker de “3 farklı bilirkişi tarafından tespit yapıldı. En sonunda gelecek rapora göre güçlendirmenin mümkün olup olmadığına karar verilecek” ifadelerini kullandı.

‘ALTI DAİREYİ SATIN ALDI’

- Taray Apartmanı babası tarafından yaptırılan ve aynı apartmanda oturan Emrullah Çetin Taray, “Binanın sağlamlığı yönünden söylenecek çok bir şey yok. Maalesef bazı art niyetli düşüncelerinden dolayı bizi mağdur duruma düşürdü” dedi.

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Apartman sakinlerinden Rolant Gilbert ise “Orhan Pamuk bu binadaki 6 daireyi satın aldı. Muhtemelen bütün binayı ele geçirip, yıkıp tekrar yaptırmak istiyor. Daireleri tek tek satın almaya çalıştı, 6 tanesini alabildi. Bana da teklif etti, satmadık. Bizim bütün amacımız kanunun bize izin verdiği güçlendirme imkânını kullanmak” diye konuştu.