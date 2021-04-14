Orhan Pamuk’tan eleştirilere cevap

Yazar Orhan Pamuk, OT dergisinden Dündar Hızal’a son romanı ‘Veba Geceleri’ üzerine verdiği röportajda Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet’in kurucularının moderniteyle olan ilişkilerine dair düşüncelerini anlattı.

Son günlerde “Kitabında Atatürk’le alay etti” eleştirilerinin hedefi olan Orhan Pamuk söyleşide, Atatürk’ün laikliğinin milletin derinliklerine indiğini söyledi. Pamuk, “Karantinacı doktor, şu romanımdan da anlayacağınız gibi çok çileli bir iş. Neden? Hastalık tehlikesinden değil, aslında hem insanlara iyilik için kendinizi tehlikeye atıyorsunuz hem de insanlar hayatlarını, alışkanlıklarını bozduğunuz için size sinir oluyorlar. Ben zaten bu ikilem yüzünden, bu ilginç ikilik yüzünden, birazcık da Jön Türklere, modernleşmecilere, Kemal Atatürk’e benzediği için bu insanlar, bu romanı yazdım” dedi.

‘MİLLETİN DERİNLİKLERİNE İNDİ’

Koronavirüs salgını sırasında kiliselerin Amerika ya da Avrupa’da pazar günü açıkken Türkiye’de kapatıldığını belirten Pamuk, “Burada dünyayı izah etmek zor. Siyasal İslamcı denen bir hükümet sırasında A) Siyasal islamcılara bu konuda “Nasıl camimi kapatıyorsun” diyen daha radikal olan var. Seslerini çıkaracak bir özgürlükleri yok. B) Daha radikal olmayanların ve bütün ülkenin devletten gelen emre itaat eden bir ruhu da var milletimizin. Devletten gelen sese uymak bir ölüm korkusu da olduğu için uyuyor. Ama bir üçüncü sebebi ise bence Kemal Atatürk övünmeli bundan; Kemal Atatürk’ün laikliği en sonunda milletin derinliklerine gitmiş yani” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yapı Kredi Yayınları ise “Veba Geceleri romanında Atatürk’ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.

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